سبب إيقاف 180 معتمرا بمطار القاهرة خلال سفرهم للعمرة!

كشف ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وعضو غرفة شركات السياحة في مصر ، عن إيقاف 180 معتمرا بمطار القاهرة خلال سفرهم للعمرة قائلا: العمرة مش تذكرة.

وأوضح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة خلال تصريحات تلفزيونية، أنه يلزم على المعتمرين باركود للخروج من المنافذ والدخول على بوابة العمرة من خلال هذا الباركود قبل السفر والتأكد من بياناتهم، مؤكدا أن الوسيط يتحايل على القانون من أجل التوفير لنفسه، ولا يذهب لشركات السياحة وبالتالي لا يحصل على باركود العمرة.

وأوضح ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن رسوم الباركود 3200 جنيه وهي المصاريف الرسمية الموثقة، وقد تصل إلى 4 آلاف جنيه حسب الضرائب.

وفي وقت سابق، منعت سلطات مطار القاهرة الدولي 180 معتمرا مصريا مسافرين عبر الخطوط السعودية لتأدية مناسك العمرة، لموسم العام الجاري 2023 قبل بدء شهر رمضان.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن هناك تأشيرات تم إصدارها دون باركود، حيث تم رفض سفرهم لعدم وجود باركود العمرة الصادر من وزارة السياحة.

في سياق متصل، قال باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة ونائب رئيس غرفة شركات السياحة سابقًا: إن عودة المعتمرين من المطار ليس جديدًا ويتكرر بين كل فترة وفترة.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: إن المتسبب في عودة المعتمرين من المطار هو أن الشركات القائدة لها سماسرة وكيانات غير معتمدة من وزارة السياحة والآثار، ومخالفين لقانون بوابة العمرة المصرية.