الجهاد الإسلامي : منـاورة سـرايـا القـدس وفاءً للضفة الثائرة وتجدد الإلتزام بوحدة ساحات المواجهة

أكد حركة الجهاد الإسلامي اليوم الاثنين 13/3/2023 ، أن منـاورة سـرايـا القـدس تأتي وفاءً للضفة الثائرة هو مبدأ تجسده سرايا القدس من خلال عملها واستعدادها الدؤوب الذي يجعل كل مقاتل فيها يؤمن إيماناً عميقاً بواجبه ودوره في معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، ونصرة إخوانه وأهله في الضفة الباسلة.

وقال الناطق باسـم حركـة الجهـاد الإسلامـي طـارق سلمـي " نجدد التزامنا بوحدة شعبنا ووحدة ساحات المواجهة، معتبراً استعداد سرايا القدس والمقاومة هو سعي دائم بدافع استمرار الاشتباك وتطوير أدوات المواجهة.

ووجه التحية لأهلنا في القدس والضفة والداخل المحتل، ونترحم على شهدائنا الذين ستبقى وصاياهم أمانة في أعناقنا، والتحية لأسرانا وأسيراتنا البواسل.

ويشار الى ان سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بدأت في ساعة مبكرة من صباح اليوم تنفيذ مناورة عسكرية ضمن خطتها لتطوير قدراتها العسكرية، تحت مسمى "الوفاء لضفة الثوار".

أن المناورة العسكرية التي بدأت في تمام الساعة السادسة صباحاً برشقة صاروخية صوب البحر، وستنتهي في تمام الثالثة عصراً، تحمل العديد من الرسائل للاحتلال ، بمشاركة كافة الوحدات العسكرية .