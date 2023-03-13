بالفيديو دعاء دخول شهر رمضان للعام 1444 هجري و2023 ميلادي

باقي 10 أيام على بدء شهر رمضان المبارك ، ويهم المسلمون في العالم كافة للاستعداد لشهر رمضان الكريم سواء بالدعاء أو الطاعات ليتقبل منها الله سبحانه وتعالى ، ليكون هذا العام عام مختلف نظراً لكم الكوارث الطبيعية التي شهدها العام منذ بداية العام والتي دفعت المسلمين للاستعداد جيداً والطلب من الله المغفرة لاستقبال شهر رمضان المبارك 2023 ميلادي -1444 هجري، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم أفضل الادعية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

أفضل الادعية لاستقبال شهر رمضان المبارك 1444

دعاء اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا يا حنّان يا منان، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم أهلّ شهر رمضان علينا باليمن والبركة،

اللهم أكرمنا برمضان بتمام الصيام والقيام، وأكرمنا فيه بغض البصر وحفظ اللسان، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين،

اللهم اهدنا في رمضان فيمن هديت وعافنا فيه فيمن عافيت، وتولنا فيه فيمن توليت، وبارك لنا في رمضان فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الحمد على ما أعطيت.

اللهم إني أسألك فيه الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذ بك مِن النار وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألك أن تجعلَ كل قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا، اللهم اغفِرْ لي فيه ذنوبي، وافتَحْ لي أبوابَ رحمتك

يا رحمن يا رحيم اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا وتعفو عنا اللهم اهل علينا رمضان بالعفو