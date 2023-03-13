بالصور غزة: القوى الوطنية تطلق فعاليات يوم الجريح أمام مقر الصليب

أطلقت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة ومؤسسات الجرحى اليوم الاثنين 13/3/2023، فعاليات "يوم الجريح الفلسطيني".

وشاركت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، في انطلاق فعاليات "يوم الجريح"، التي أقيمت أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، بحضور عدد من الجرحى وممثلي الفصائل الوطنية والإسلامية.

من جانبه قال الجريح بهاء اللحام في كلمة الجرحى: "تتجدد آلامنا وتضحياتنا وآمالنا بالنصر والتحرير، ونحن نستذكر اليوم جراحات أكثر من (250) ألف جريح وجريحة، هؤلاء الأبطال الذين قدموا أغلى ما يملكون، فمنهم من أصيب ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر على أمل الشفاء والنصر والخلاص من الاحتلال الصهيوني".

وأشار اللحام أن الجرحى لازالوا على العهد والوعد مع الشهداء والأسرى، ماضون رغم الجراح على طريق الجهاد والمقاومة حتى النهاية، مشيرًا أن الجرحى ليسوا أرقامًا فخلف كل جريح قصة أمل وألم وفداء.

وأضاف اللحام أن حقوق الجرحى ومخصصاتهم خط أحمر لا يمكن المساس بها، وهناك المئات من الجرحى المقطوعة رواتبهم بدون ذنب، مطالبًا بإعادة جميع المخصصات المالية وعدم التمييز بين أبناء الشعب الواحد فالاحتلال لا يفرق بين جريح وجريح، وعلى جميع الفصائل والأحرار أن يدافعوا عن الجرحى ويرفعوا صوتهم من أجل إنصافهم وإعطائهم حقوقهم.

جدير بالذكر، أن فلسطين وعلى مر السنوات الطوال جرح خلال سنوات النضال الوطني ما يقارب 250 ألف جريح منذ 1948، في ظروف إنسانية وصحية صعبة، ومنع من العلاج، وترك الجرحى حتى الاستشهاد.





















