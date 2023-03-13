تحمل رسالًة مهمة لـ"إسرائيل".. ســـرايا القدس تُنفذ مناورة "الوفاء لضفة الثوار"

تنفذ سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الاثنين 13/3/2023 ، مناورةً عسكرية ضمن خطتها لتطوير قدراتها العسكرية، تحت مسمى "الوفاء لضفة الثوار".

وأكدت مصادر أمنية في سرايا القدس لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن المناورة العسكرية التي بدأت في تمام الساعة السادسة صباحاً برشقة صاروخية صوب البحر، وستنتهي في تمام الثالثة عصراً، تحمل العديد من الرسائل للاحتلال .

وأفادت المصادر الخاصة، أن المناورة شاركت فيها كافة الوحدات العسكرية من هندسية ومدفعية وقنص ودروع وراجمات، موضحةً أن المناورة بالذخيرة الحيّة، وتشمل رمايات صاروخية، ومدفعية، وانتشار لمقاتلي السرايا، ومهمات اختصاص لمختلف الوحدات العسكرية.

وبينت المصادر، أن المناورة تحمل رسالة دعم لثوار ومقاومي الضفة في ظل زيادة انتهاكات الاحتلال والعدوان المتواصل، بالإضافة إلى التأكيد على معادلة وحدة الساحات التي رسختها حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس خلال معركة "وحدة الساحات" التي اندلعت في 5 أغسطس من العام الماضي.