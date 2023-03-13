شرطة الخليل تبحث عن "6" فارين من سجن القلعة

أعلنت الشرطة الفلسطينية اليوم الاثنين 13/3/2023 ، عن فرار 6 موقوفين، الليلة الماضية من مركز توقيف "القلعة" التابع للشرطة الفلسطينية في الخليل.

وقال الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات في تصريح مقتضب، بأن الشرطة باشرت عمليات البحث عن الفارين.

ويأتي فرار الأسرى السجناء الليلة الماضية بعد شهر من فرار خمسة نزلاء من مركز الإصلاح والتأهيل التابع لشرطة محافظة جنين، أربعة منهم متهمون بارتكاب جرائم قتل وخامس بارتكاب جرائم سرقة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن أربعة من النزلاء الفارين متهمون بارتكاب جرائم قتل وخامس متهم بارتكاب جرائم سرقة وهم من مناطق متفرقة من محافظة جنين.