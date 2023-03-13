بالفيديو الاحتلال منع النشر...إصابة مستوطن بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة على طريق "مجدو"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:36 ص
13 مارس 2023
عملية سلوان
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كشفت مصادر عبرية اليوم الاثنين 13/3/2023، عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة، جراء انفجار وقع على طريق مجدو في الداخل المحتل بسبب عبوة ناسفة على جانب الطريق.

وذكرت المصادر العبرية، أن شرطة الاحتلال تحقق في خلفية التفجير وإن كان "عملاً قوميًا" أو جنائيًا.

وقال مراسل القناة 14: "فرض حظر النشر بتفاصيل التحقيق في انفجار العبوة الناسفة قرب مفرق مجدو بالداخل المحتل صباح اليوم، والشاباك يشارك بالتحقيقات".

وقال مراسل إذاعة جيش الاحتلال: "يجري الفحص إن كان انفجار السيارة صباح اليوم قرب مفرق مجدو بالداخل المحتل كان عملية فدائية بعد زرع عبوة ناسفة في جانب الطريق".

 

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