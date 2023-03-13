يوم الجريح الفلسطيني .. الشاهد الحي على بشــاعة الاحتلال باستخدامه القوة المفرطة

يصادف اليوم الاثنين 13/3/2023 ، يوم الجريح الفلسطيني ، الشاهد الحي على بشاعة الاحتلال وانتهاكاته لكل الشرائع والقوانين الدولية باستخدامه القوة المفرطة والأسلحة المحرمة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في كل ساحات المواجهة عبر مسيرته النضالية، ليسجل الجرح خلال هذه الايام معركة بطولية في ظل الهجمة الشرسة .

13 مارس من كل عام يحيي الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات يوم الجريح الفلسطيني، تقديرًا لتضحياتهم ومعاناتهم الطويلة، وإرسال رسالة تذكير للعالم بجرائح الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وفي مسيرة النضال الطويلة، بعض الجرحى تعرض للإصابة أكثر من مرة، ليرتقي شهيدًا أو ليصارع الألم من جديد؛ وبعضهم وقع في الأسر لتتضاعف المعاناة؛ فهناك في السجون والمعتقلات الإسرائيلية المئات من الجرحى الذين يعانون آثار وجود رصاصات في أجسادهم، في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى التي تنتهجها إدارات سجون الاحتلال.

من جانب آخر يسطر الجرحى البواسل نموذجًا فريدا من التحدي والنضال، فقدوا قطعا من أجسادهم لكنهم لم يفقدوا حبهم وعشقهم للوطن وللكرامة والموت فداءً لفلسطين، سيرهم ممتدة على مستوى محافظات الوطن، تسطّر حكاية ثبات تعجز الأقلام عن كتابة فصولها، ودروس عظيمة من التضحيات الجسام التي تنهدت أمام عظمتها الجبال.

الرئيس الراحل ياسر عرفات أصدر عام 1968م مرسومًا رئاسيًا يقضي بتحديد يوم الثالث عشر من آذار من كل عام يوما للجريح الفلسطيني، تقديرا لدور الجرحى في المسيرة النضالية للشعب الفلسطيني.

فمنذ وقوع الاحتلال على أرض فلسطين أُصيب أكثر من 225000 جريح -وفق إحصائيات رسمية-، يمكن الإشارة إلى توزيع الإحصائية زمنيًا على النحو التالي:

- 130000: خلال انتفاضة الحجارة "1987م – 1993م".

- 1600: خلال أحداث هبّة النفق "عام 1996م".

- 36000: خلال انتفاضة الأقصى "2000م - 2005م".

- 5450: خلال حرب "2008م – 2009م".

- 1530: خلال معركة السماء الزرقاء

- 11000: خلال معركة البنيان المرصوص

- 17580: خلال مسيرات العودة وكسر الحصار.

- 9700: خلال عام 2017م- 2020م "أحداث إغلاق بوابات المسجد الأقصى وإعلان صفقة القرن وإعلان نقل السفارة الأمريكية إلى القدس".

- 1900: خلال عام 2021م "معركة سيف القدس".

- 10000: خلال عام 2022م.

ولا تشمل هذه الأرقام اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتكررة في القدس المحتلة والضفة الغربية، والتي أصيب بها، ولا يزال، آلاف الفلسطينيين.