طالع| نتائج الامتحان التطبيقي الشامل‎ في قطاع غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الاثنين 13/3/2023، عن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل‎ في قطاع غزة.

والامتحان التطبيقي الشامل أحد الأدوات المهمة التي تضمن توفر المهارات والمعارف اللازمة لإدماج خريج برنامج الدبلوم المتوسط في سوق العمل، ويعد أحد الامتحانات الوطنية التي نص عليها قانون التعليم العالي رقم (1) لسنة 2020 المعدل لقانون رقم (11) لعام 1998 ويعد أحد المهام الرئيسية لوزارة التربية والتعليم العالي‎.

ويهدف الامتحان التطبيقي الشامل‎ اعطاء الطالب وثيقة وطنية (شهادة) تضمن بموجبها الوزارة تمكن مجتازي الامتحان من المهارات والمعارف التخصصية اللازمة للنفاذ لسوق العمل الفلسطيني‎.

كما يتيح الفرصة أمام الطالب لتحقيق أحد الشروط المهمة لعملية التجسير والتحاق خريجي الدبلوم برامج البكالوريوس المناظرة‎، والوصول إلى تصور حول مخرجات برامج الدبلوم لدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بالاستناد الى البيانات الرقمية لتحليل نتائج الامتحان التطبيقي الشامل‎.

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