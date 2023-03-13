بالأسماء...قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيًا من الضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين 13 مارس 2023، حملة مداهمات واعتقالات طالت 13 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الفلسطينية المحتلة.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين براء ومحمد فتحي القرعاوي عقب اقتحام منزلهما في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سعيد الشريدة عقب اقتحام منزله قرب جامعة النجاح.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر صالح محمود شكارنة والشاب عباس صدوق عقب اقتحام منزليهما.

أما في رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نهاد حمدان عقب اقتحام منزله في بلدة بيت سيرا، والشاب محمد أبو عواد عقب اقتحام منزله في مدينة البيرة.