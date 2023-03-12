سعر الذهب في الأردن عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاثنين 13-3-2023 ، وبسبب عمليات البحث الالكترونية على جوجل الشهير حيث بحث أكثر من خمسة آلاف شخص على هذا الموقع وسارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة بخصوص هذه الأسعار وكل ما عليكم الان المتابعة حتى الوصول إلى نهاية المقالة وهو على النحو التالي :

سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 13-3-2023

كما متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي :

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 42.63 دينار أي ما يعادل 60.10 دولار .

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 39.08 دينار أي ما يعادل 55.09 دولار .

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 37.31 دينار أي ما يعادل 52.59 دولار .

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 31.98 دينار أي ما يعادل 45.08 دولار .

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 24.87 دينار أي ما يعادل 35.06 دولار .

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 21.32 دينار أي ما يعادل 30.05 دولار .

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 1,326 دينار أي ما يعادل 1,869 دولار .

اسعار جنيه الذهب وصل عند مستوى 298.45 دينار أي ما يعادل 420.71 دولار .

اسعار كيلو الذهب وصل عند مستوى 42,635 دينار أي ما يعادل 60,100 دولار .

سعر الذهب في الاردن اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

11 مارس 42.63 37.31 31.98 24.87 21.32

10 مارس 42.68 37.34 32.01 24.89 21.34

9 مارس 41.78 36.56 31.34 24.37 20.89

8 مارس 41.40 36.23 31.05 24.15 20.70

7 مارس 41.41 36.24 31.06 24.16 20.71

6 مارس 42.14 36.87 31.60 24.58 21.07

5 مارس 42.37 37.07 31.78 24.72 21.19

4 مارس 42.37 37.07 31.78 24.72 21.19

3 مارس 42.33 37.04 31.75 24.69 21.16

2 مارس 41.93 36.69 31.44 24.46 20.96

وفي ختام مقالاتنا حول سعر الذهب في الأردن عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاثنين 13-3-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .