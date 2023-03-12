رابط تحميل امساكية رمضان 2023 المنصورة pdf

تحميل امساكية رمضان 2023 المنصورة pdf ، وعمل فريق فلسطين اليوم الاخباري على نشر هذه المقالة التي من خلالها تتعرفون بشكل أساسي وبصورة مباشرة على توقيت الصلوات الخمس بما فيها موعد الإفطار في هذه المحافظة الذي يقطنها الملايين من الأشخاص وقبل أيام معدودة رصدنا ارتفاع ملحوظ على عمليات البحث الالكترونية على جوجل الشهير وغيره من أجل الوصول إليها ويترتب على كل شخص من الآن المواصلة في المتابعة حيث وضعنا لكم رابط تحميل امساكية رمضان 2023 المنصورة علمًا أن الفريق قام بنشر تلك الامساكيات بجميع محافظات مصر وذلك في سلسلة مقالات أخرى ويترتب على الجميع من المواصلة في المتابعة حتى النهاية وهو التالي :

موعد شهر رمضان 2023 في مصر فلكيا

وفي الثالث والعشرون من مارس الجاري يكون أول أيام شهر رمضان المبارك 2023 وهذا وفق البيانات والدراسات الفلكية التي في الغالب تكون صحيحة ، وعن امساكية شهر رمضان 2023 المنصورة فهي موجودة في السطور التالية .

امساكية رمضان 2023 المنصورة pdf

ولقد نشرنا لكم في هذه السطور امساكية رمضان 2023 المنصورة حيث تتعرفون عليها بكل سهولة تامة في السطور الآتية : _

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء

الخميس 1 رمضان 23 مارس 04:31 ص 05:57 ص 12:03 م 03:31 م 06:09 م 07:26 م

الجمعة 2 رمضان 24 مارس 04:29 ص 05:56 ص 12:02 م 03:31 م 06:09 م 07:26 م

السبت 3 رمضان 25 مارس 04:28 ص 05:54 ص 12:02 م 03:31 م 06:10 م 07:27 م

الاحد 4 رمضان 26 مارس 04:27 ص 05:53 ص 12:02 م 03:31 م 06:11 م 07:28 م

الاثنين 5 رمضان 27 مارس 04:25 ص 05:52 ص 12:01 م 03:31 م 06:11 م 07:28 م

الثلاثاء 6 رمضان 28 مارس 04:24 ص 05:51 ص 12:01 م 03:31 م 06:12 م 07:29 م

الاربعاء 7 رمضان 29 مارس 04:23 ص 05:50 ص 12:01 م 03:31 م 06:12 م 07:30 م

الخميس 8 رمضان 30 مارس 04:22 ص 05:49 ص 12:01 م 03:31 م 06:13 م 07:30 م

الجمعة 9 رمضان 31 مارس 04:20 ص 05:47 ص 12:00 م 03:31 م 06:13 م 07:31 م

السبت 10 رمضان 01 ابريل 04:19 ص 05:46 ص 12:00 م 03:31 م 06:14 م 07:32 م

الاحد 11 رمضان 02 ابريل 04:18 ص 05:45 ص 12:00 م 03:31 م 06:15 م 07:33 م

الاثنين 12 رمضان 03 ابريل 04:16 ص 05:44 ص 11:59 ص 03:31 م 06:15 م 07:33 م

الثلاثاء 13 رمضان 04 ابريل 04:15 ص 05:43 ص 11:59 ص 03:31 م 06:16 م 07:34 م

الاربعاء 14 رمضان 05 ابريل 04:14 ص 05:42 ص 11:59 ص 03:31 م 06:16 م 07:35 م

الخميس 15 رمضان 06 ابريل 04:12 ص 05:40 ص 11:58 ص 03:31 م 06:17 م 07:35 م

الجمعة 16 رمضان 07 ابريل 04:11 ص 05:39 ص 11:58 ص 03:31 م 06:17 م 07:36 م

السبت 17 رمضان 08 ابريل 04:10 ص 05:38 ص 11:58 ص 03:31 م 06:18 م 07:37 م

الاحد 18 رمضان 09 ابريل 04:08 ص 05:37 ص 11:58 ص 03:31 م 06:19 م 07:38 م

الاثنين 19 رمضان 10 ابريل 04:07 ص 05:36 ص 11:57 ص 03:31 م 06:19 م 07:38 م

الثلاثاء 20 رمضان 11 ابريل 04:06 ص 05:35 ص 11:57 ص 03:30 م 06:20 م 07:39 م

الاربعاء 21 رمضان 12 ابريل 04:05 ص 05:34 ص 11:57 ص 03:30 م 06:20 م 07:40 م

الخميس 22 رمضان 13 ابريل 04:03 ص 05:33 ص 11:57 ص 03:30 م 06:21 م 07:41 م

الجمعة 23 رمضان 14 ابريل 04:02 ص 05:31 ص 11:56 ص 03:30 م 06:22 م 07:41 م

السبت 24 رمضان 15 ابريل 04:01 ص 05:30 ص 11:56 ص 03:30 م 06:22 م 07:42 م

الاحد 25 رمضان 16 ابريل 03:59 ص 05:29 ص 11:56 ص 03:30 م 06:23 م 07:43 م

الاثنين 26 رمضان 17 ابريل 03:58 ص 05:28 ص 11:56 ص 03:30 م 06:23 م 07:44 م

الثلاثاء 27 رمضان 18 ابريل 03:57 ص 05:27 ص 11:55 ص 03:30 م 06:24 م 07:44 م

الاربعاء 28 رمضان 19 ابريل 03:55 ص 05:26 ص 11:55 ص 03:30 م 06:25 م 07:45 م

الخميس 29 رمضان 20 ابريل 03:54 ص 05:25 ص 11:55 ص 03:30 م 06:25 م 07:46 م

الجمعة 30 رمضان 21 ابريل 03:53 ص 05:24 ص 11:55 ص 03:30 م 06:26 م 07:47 م

تحميل امساكية شهر رمضان 2023 المنصورة pdf

ولقد وضعنا لكم رابط تحميل امساكية شهر رمضان 2023 الإسكندرية بصيغة pdf وكل ما عليكم الان هو الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا .

رسائل تهنئة بقدوم رمضان 2023

أولا: وفي الرسالة الأولى ، بَلَغَك الله الشهر وَشَرف الأمَّة بِالنَصر وأكرَمَك بِلَيلَة القدر وَأسعدَك مَدَى الدَّهر.

ثانيا: وفي الرسالة الثانية ، أسأل من أهل الهلال وأرسى الجبال أن يجعلك كل رمضان وأنت بأحسن حال.

ثالثا: وفي الرسالة الثالثة ، شهر يرتفع فيه الدرجات شهر عظيم، شهر جميل، شهر يشعر المسلم بالفرحة، شهر رمضان الكريم.

رابعا: وفي الرسالة الرابعة ، كل عام وأنت إلى الله أقرب ولفعل الطاعات أسبق وإلى الجنة أرغب.

خامسا: وفي الرسالة الخامسة ، رفع الله قدرك وفرج كربك وبلغك شهر الرحمة ودمت لمن أحبك.

وفي ختام المقالة التي تحدثنا بها حول امساكية شهر رمضان 2023 المنصورة pdf نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم وكل عام وانتم بألف خير .