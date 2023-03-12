الشتاء يعود مجددًا... راصد جوي يوضح قوة وتأثير المنخفض الجديد على فلسطين

توقع الراصد الجوي، ليث العلامي، أن تشهد ليلة غد الإثنين وفجر الثلاثاء، اندفاع لكتلة هوائية باردة نحو منطقة الحوض الشرقي للبحر المتوسط بما فيها بلاد الشام وفلسطين.

وتنبأ الراصد العلامي، في مقابلة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أنه ستعمل هذه الكتلة الهوائية على انخفاض واضح على درجات الحرارة، وعودة الأجواء الشتوية ذات الطبيعة الباردة ودرجات الحرارة المنخفضة على عكس درجات الحرارة في مثل هذا الوقت من العام.

كما توقع الراصد، هطول كميات من الأمطار فجر الثلاثاء، فوق العديد من المناطق الفلسطينية من شمال فلسطين لجنوبها، مع عدم استبعاده أن تكون هذه الأمطار التي ستسقط غزيرة في بعض المناطق ومصحوبة بالرعد وزخات البرد.

وأضاف: أن سقوط الأمطار تستمر حتى مساء الأربعاء، بينما تعود حالة استقرار الأجواء وارتفاع درجات الحرارة ابتداءً من يوم الخميس المقبل.

وأشار العلامي، إلى أن ما يميز هذا المنخفض هو عودة الأمطار بعد انقطاع دام لأكثر من شهر، وتابع: إن "آخر منخفض جوي شهد سقوطاً للأمطار كان في الأسبوع الأول من شهر شباط الماضي، وهي كانت آخر حالة جوية ماطرة أثرت على البلاد".

ولفت إلى وجود تفاوت في غزارة الأمطار من منطقة لأخرى، فبعض المناطق ستكون فيها الغزارة ذات طابع محلي، والأخرى عشوائية مع حالة من عدم الاستقرار الجوي أو "الإضطراب الجوي".

وبيّن العلامي، أن هذه الحالة المطرية تعد حالة مركبة ومعقدة شيئاً ما؛ لذلك لا يوجد معطيات حاليًا عن المناطق التي ستشهد غزارة في هطول الأمطار، مضيفًا أن الحالة المطرية القادمة يمكن وصفها بشكل عام متوسطة إلى عالية الشدة، وهناك مناطق ستشهد هطول مطري ما بين القوي وما بين الاعتيادي أو الضعيف.

واعتقد أنه عند انتهاء الحالة الجوية الماطرة سيتم إحصاء كميات الأمطار التي هطلت على المناطق، متوقعاً أنه سيكون هناك تفاوت واضح في كمية الأمطار التي هطلت فهناك بعض المناطق سنجدها قد شهدت أمطار غزيرة وسيول، في مقابل مناطق كانت فيها الأمطار عادية أو متواضعة.