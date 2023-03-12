الإمارات توقف شراء الأسلحة من الاحتلال.. ما السبب!

أعلنت دولة الامارات، الأحد، وقف شراء أنظمة دفاعية من الاحتلال الإسرائيلي، وفق وسائل إعلام عبرية.

وحسب القناة 12 العبرية، فإن الامارات أوقف شراء تلك الأنظمة مرتبط بتصرفات وتصريحات الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش التي تدعو إلى مزيد من التطرف والقتل والدمار ضد الشعب الفلسطيني وقراه ومدنه.

ونقل موقع "خدشوت سكوبيم" العبري، تعليق مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بخصوص هذا الموضوع، حيث نفى عبر بيان وقف الامارات للشراء الأسلحة، وقال: "شائعة لا أساس لها من الصحة".

وأضاف مكتب "نتنياهو": "خلافا لما نشر هذا المساء، فإن العلاقات بين الإمارات وإسرائيل قوية ومستقرة، والدليل اتفاقية التجارة بين الدولتين التي ستؤدي لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية".

يشار إلى أن الامارات طبعت مع كيان الاحتلال في اتفاقيات تم الإعلان عنها والتوقيع عليها في عام 2020، برعاية أمريكية، قامت بموجبها أبو ظبي بشراء أسلحة "إسرائيلية".