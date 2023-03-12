تحميل امساكية شهر رمضان 2023 الإسكندرية pdf

امساكية شهر رمضان 2023 الاسكندرية pdf ، ويقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة في هذه المقالة التي تم توزيعها على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى أنها جاءت بعد أن لاحظ الفريق ارتفاع في عمليات البحث الالكترونية على الانترنت ونضيف في هذه السطور إلى موعد رمضان 2023 في مصر حتى يتمكن كافة المصريين والمقيمين في هذه المحافظة من التعرف عليها .

جاءت هذه المقالة بشأن تحميل امساكية شهر رمضان 2023 الإسكندرية ضمن باكورة اعمالنا التي نعكف عليها في هذه الأيام وهي متعلقة بهذا الشهر الكريم منها جميع الامساكات في العديد من البلدان العربية ويترتب عليكم بعد هذه المقدمة من المواصلة في المتابعة للتعرف عليها وعلى جميع توقيت الصلوات الخمس والافطار وهي التالي :

موعد شهر رمضان 2023 في مصر فلكيا

وفي الثالث والعشرون من مارس الجاري يكون أول أيام شهر رمضان المبارك 2023 وهذا وفق البيانات والدراسات الفلكية التي في الغالب تكون صحيحة ، وعن امساكية شهر رمضان 2023 الإسكندرية فهي موجودة في السطور التالية .

امساكية شهر رمضان 2023 الاسكندرية

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الخميس 1 23 مارس، 2023 04:43 ص 06:09 ص 12:15 م 03:43 م 06:20 م 07:50 م

الجمعة 2 24 مارس، 2023 04:42 ص 06:08 ص 12:14 م 03:43 م 06:21 م 07:51 م

السبت 3 25 مارس، 2023 04:41 ص 06:07 ص 12:14 م 03:43 م 06:22 م 07:52 م

الأحد 4 26 مارس، 2023 04:39 ص 06:05 ص 12:14 م 03:43 م 06:22 م 07:52 م

الأثنين 5 27 مارس، 2023 04:38 ص 06:04 ص 12:14 م 03:43 م 06:23 م 07:53 م

الثلاثاء 6 28 مارس، 2023 04:37 ص 06:03 ص 12:13 م 03:44 م 06:24 م 07:54 م

الأربعاء 7 29 مارس، 2023 04:35 ص 06:02 ص 12:13 م 03:44 م 06:24 م 07:54 م

الخميس 8 30 مارس، 2023 04:34 ص 06:00 ص 12:13 م 03:44 م 06:25 م 07:55 م

الجمعة 9 31 مارس، 2023 04:33 ص 05:59 ص 12:12 م 03:44 م 06:26 م 07:56 م

السبت 10 01 أبريل، 2023 04:31 ص 05:58 ص 12:12 م 03:44 م 06:26 م 07:56 م

الأحد 11 02 أبريل، 2023 04:30 ص 05:57 ص 12:12 م 03:44 م 06:27 م 07:57 م

الأثنين 12 03 أبريل، 2023 04:28 ص 05:55 ص 12:11 م 03:44 م 06:27 م 07:57 م

الثلاثاء 13 04 أبريل، 2023 04:27 ص 05:54 ص 12:11 م 03:44 م 06:28 م 07:58 م

الأربعاء 14 05 أبريل، 2023 04:26 ص 05:53 ص 12:11 م 03:44 م 06:29 م 07:59 م

الخميس 15 06 أبريل، 2023 04:24 ص 05:52 ص 12:11 م 03:44 م 06:29 م 07:59 م

الجمعة 16 07 أبريل، 2023 04:23 ص 05:51 ص 12:10 م 03:44 م 06:30 م 08:00 م

السبت 17 08 أبريل، 2023 04:21 ص 05:49 ص 12:10 م 03:44 م 06:31 م 08:01 م

الأحد 18 09 أبريل، 2023 04:20 ص 05:48 ص 12:10 م 03:44 م 06:31 م 08:01 م

الأثنين 19 10 أبريل، 2023 04:19 ص 05:47 ص 12:09 م 03:44 م 06:32 م 08:02 م

الثلاثاء 20 11 أبريل، 2023 04:17 ص 05:46 ص 12:09 م 03:44 م 06:33 م 08:03 م

الأربعاء 21 12 أبريل، 2023 04:16 ص 05:45 ص 12:09 م 03:44 م 06:33 م 08:03 م

الخميس 22 13 أبريل، 2023 04:14 ص 05:43 ص 12:09 م 03:44 م 06:34 م 08:04 م

الجمعة 23 14 أبريل، 2023 04:13 ص 05:42 ص 12:08 م 03:44 م 06:35 م 08:05 م

السبت 24 15 أبريل، 2023 04:12 ص 05:41 ص 12:08 م 03:44 م 06:35 م 08:05 م

الأحد 25 16 أبريل، 2023 04:10 ص 05:40 ص 12:08 م 03:44 م 06:36 م 08:06 م

الأثنين 26 17 أبريل، 2023 04:09 ص 05:39 ص 12:08 م 03:44 م 06:37 م 08:07 م

الثلاثاء 27 18 أبريل، 2023 04:06 ص 05:37 ص 12:07 م 03:44 م 06:38 م 08:08 م

الأربعاء 28 19 أبريل، 2023 04:05 ص 05:35 ص 12:07 م 03:44 م 06:39 م 08:09 م

الخميس 29 20 أبريل، 2023 04:03 ص 05:34 ص 12:07 م 03:44 م 06:39 م 08:09 م

الجمعة 30 21 أبريل، 2023 04:02 ص 05:33 ص 12:07 م 03:44 م 06:40 م 08:10





تحميل امساكية شهر رمضان 2023 الإسكندرية pdf

ولقد وضعنا لكم رابط تحميل امساكية شهر رمضان 2023 الإسكندرية بصيغة pdf وكل ما عليكم الان هو الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا .

رسائل تهنئة بقدوم رمضان 2023

أولا: وفي الرسالة الأولى ، بَلَغَك الله الشهر وَشَرف الأمَّة بِالنَصر وأكرَمَك بِلَيلَة القدر وَأسعدَك مَدَى الدَّهر.

ثانيا: وفي الرسالة الثانية ، أسأل من أهل الهلال وأرسى الجبال أن يجعلك كل رمضان وأنت بأحسن حال.

ثالثا: وفي الرسالة الثالثة ، شهر يرتفع فيه الدرجات شهر عظيم، شهر جميل، شهر يشعر المسلم بالفرحة، شهر رمضان الكريم.

رابعا: وفي الرسالة الرابعة ، كل عام وأنت إلى الله أقرب ولفعل الطاعات أسبق وإلى الجنة أرغب.

خامسا: وفي الرسالة الخامسة ، رفع الله قدرك وفرج كربك وبلغك شهر الرحمة ودمت لمن أحبك.

وفي ختام المقالة التي تحدثنا بها حول امساكية شهر رمضان 2023 الاسكندرية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم وكل عام وانتم بألف خير .