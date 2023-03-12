الجهاد الإسلامي تُعزي القيادي خضر حبيب بوفاة شقيقه

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس"، اليوم الأحد 12-3-2023، بخالص التعازي والمواساة من عموم آل حبيب الكرام والقيادي في الحركة، خضر حبيب، بوفاة شقيقه المغفور له بإذن الله تعالى: الحاج/ سعد الدين محمد حبيب "أبو صبحي".

وسألت الحركة في بيان لها، الله العليّ القدير أن يتغمّد المرحوم بواسع الرحمة وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم أبناءه وعائلته الصَّبر وحسن العزاء.

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

"كلُّ نَفْسٍۢ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوت"

تعزية ومواساة

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس"، بخالص التعازي والمواساة من عموم آل حبيب الكرام بوفاة فقيدهم المغفور له بإذن الله تعالى: الحاج/ سعد الدين محمد حبيب "أبو صبحي"؛ الذي توفي اليوم عن عمر ناهز الـ ( 95 عاماً ) قضاها طائعاً لله تعالى صابراً محتسباً.

ونخص بالعزاء شقيقه الأخ المجاهد/ خضر حبيب "أبو محمد" القيادي بالحركة ، وعضو مكتب العلاقات الوطنية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، ونسأل الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع الرحمة وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم أبناءه وعائلته الصَّبر وحسن العزاء.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأحد 20 شعبان 1444هـ، 12 مارس 2023م