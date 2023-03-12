مواصفات ومميزات هاتف سامسونج Galaxy M14 5G الجديد 2023 ، ويبحث الملايين من الأشخاص لا سيما مستخدمي هذه الهواتف الذكية في العديد من البلدان العربية وغيرها عبر الانترنت وبالتحديد على موقع جوجل الشهير من أجل التعرف على مواصفات على هاتف جلاكسي مي 14 Galaxy M14 5G وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة بخصوص هذا الجوال الذي زادت مبيعاته ونخصص بشكل يومي في مقالات أخرى ونضع فيها مجمل ما يبحث عنه الجمهور لا سيما في المواضيع المتعلقة في عالم التقنيات والهواتف وكل ما عليكم هو المتابعة للنهاية .

مواصفات سامسونج تطلق هاتف Galaxy M14 5G الجديد 2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرات ابرز مواصفات سامسونج مي 14 Galaxy M14 5Gحيث جاءت عن باقي التفاصيل في السطور التي هذه الفقرة .

أولا: جسم الهاتف

الأبعاد 166.8 × 77.2 × 9.4 ملم (6.57 × 3.04 × 0.37 بوصة) .

خامات الهاتف : واجهة زجاجية ، إطار بلاستيكي ، ظهر بلاستيك .

الوزن: 206 جرام .

ألوان الموبايل أزرق، فضي .

كما ونواصل معكم مواصفات سامسونج تطلق هاتف Galaxy M14 5G الجديد 2023 ، ثانيا: الشاشة

نوع الشاشة : IPS LCD و الحجم : 6.56 بوصة فيما بلغت دقة الشاشة : 1080 × 2408 بكسل، بكثافة بكسلات 400 بكسل لكل بوصة

النسب : 81.5 ٪ نسبة الشاشة إلى الجسم أما ميزات إضافية : 600 nits ، معدل تحديث 90 هرتز .

مميزات هاتف Galaxy M14 5G

ثالثا: المواصفات الأساسية

مجموعة الشرائح : Exynos 1330 - خمسة نانومتر .

المعالج: ثماني النواة (2 × 2.4 جيجاهرتز Cortex-A78 و 6 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A55)

معالج الرسوميات: Mali-G68 MP2 ، كارت الميمورى : يدعم ، الذاكرة العشوائية: 4 جيجابايت ، ذاكرة التخزين : 64 - 128 جيجابايت .

رابعا: الكاميرا

الأساسية : ثلاثية

الأولى : 50 ميجابكسل (عريضة)، فتحة f/1.8

الثانية : 2 ميجابكسل (ماكرو)، فتحة f/2.4

الثالثة 2 ميجابكسل (عمق)، فتحة f/2.4

مميزات الكاميرا الأساسية : فلاش LED ، بانوراما ، HDR

الفيديو : [email protected]

السيلفى : وحيدة ، 13 ميجابكسل (عريضة)، فتحة f/2.0

مميزات كاميرا السيلفى ، بانوراما

فيديو : [email protected] .

البطارية ، السعة : 6000 مللي امبير غير قابلة للإزالة

نوع البطارية : ليثيوم بوليمر

الشحن السريع : 15 واط

الصوت ، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ، نعم .

مكبر صوت : نعم .

سعر هاتف Galaxy M14 5G بالدولار

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول مواصفات ومميزات سامسونج تطلق هاتف Galaxy M14 5G الجديد 2023 وضعنا لكم في نهاية المقالة سعر هاتف Galaxy M14 5G بالدولار وهو

سعر الموبايل السعر بالدولار الأمريكي : 225 دولار

السعر في السعودية : 845 ريال

السعر في العراق : 328725 دينار

السعر في الهند : 18450 روبية

السعر في مصر : 6950 جنيه