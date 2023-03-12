متى موعد شهر رمضان المبارك 2023 في الجزائر؟

موعد شهر رمضان 2023 في الجزائر، تستعد الآلاف من الأسر الجزائرية لاستقبال شهر رمضان المبارك 2023، والذي لم يتبقى سوى أيام قليلة ويهل علينا بنفحاته العطرة المميزة وأيامه الفضيلة ، ففيه تكثر العبادات والروحانيات ويتقرب العبد إلى ربه .

ويتساءل العديد من الجزائريين عن موعد شهر رمضان 2023 في الجزائر، حيث يحظى شهر رمضان بأجواء و طقوس مميزة ينفرد بها الجزائريون عن باقي المسلمين في مختلف الدول الإسلامية.

موعد شهر رمضان 2023 في الجزائر

تجمع الطقوس الخاصة بشهر رمضان في الجزائر بين العبادة والمتعة والترفيه، و لذلك تستعد الأسر الجزائرية لاستقبال شهر رمضان بشكل احتفالي، بتجديد مستلزمات المطبخ، وتهيئة المنزل للسهر.

كما تستعد الأسر الجزائرية بإعداد الأطعمة من زيت الزيتون والتمور الرفيعة التي ينتجها الجنوب الجزائري، إلى مختلف أنواع التوابل، بالإضافة إلى الحلويات، التي يكثر الإقبال عليها في الشهر الكريم، خاصّة "الزلابية" و"قلب اللوز".

متى أول يوم رمضان 2023 في الجزائر؟

أشارت الحسابات الفلكية إلى أن موعد أول أيام شهر رمضان 2023 في الجزائر، يكون يوم الخميس الموافق 23 مارس 2022 ، ويتم تحري هلال رمضان لتأكيد التاريخ ، وينتظر المسلمون ليلة استطلاع الهلال والتي تكون آخر ليلة في شهر شعبان الهجري الجاري، ليؤدي المسلمون أول صلاة تراويح خلال هذا العام وبهذا يبدأ شهر رمضان .

ويحرص المسلمون في الجزائر على صيام رمضان وقيامه كاملاً ؛ فهو الفرض الخامس من أركان الاسلام ، فعن ابن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يقول: " يُني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان ".