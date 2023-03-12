رابط فحص نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2023، مع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2023، والمقرر يوم غدٍ الإثنين 13/3/2023، وفقاً لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، تزداد عمليات البحث من قبل الطلبة المتقدين للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2023 لهذا متابعين الكرام ومن باب حرصها الدائم على تسهيل عمليات البحث والوقت والجهد عليكم خصصنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن رابط فحص نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2023 والمقرر أن يتم تفعيله غداً الإثنين عند الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت القدس الشريف بحسب وزارة التربية والتعليم العالي.

رابط فحص نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2023

وفي بيان لها، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد12/3/2023م، موعد نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2023

وقالت الوزارة :" إنها حددت موعد الإعلان عن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل في دورته الشتوية 2023 يوم غدٍ الإثنين13/3/2023م، في تمام الساعة التاسعة صباحاً".

وأوضحت أن رابط فحص النتائج سيتم تفعيله بالتزامن مع الموعد المحدد لإعلان النتائج.

الامتحان التطبيقي الشامل 2023





رابط فحص نتائج الامتحان التطبيقي الشامل 2023

وكون عمليات البحث سوف تزداد كما أوضحنا لكم في أعلى هذه المقالة التي حملت عنوان رابط فحص نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2023، على رابط فحص نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2023، خاصة في صباح يوم غدٍ الإثنين13/3/2023م، سنضع لكم رابط فحص نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2023 وفقاً ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.

رابط نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2023

ولكن قبل ذلك نوضح لكم أن الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2023، اقامته وزارة التربية والتعليم يومي الثلاثاء والأربعاء (14 – 15 /2 / 2023م) وذلك في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة، والامتحان العملي سيكون أيام (الخميس، الأحد، الاثنين) بتاريخ (16 – 19 – 20 /2/ 2023م) في عدد من الكليات".

غداً الإثنين..التعليم تعلن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2023

رابط فحص نتائج الامتحان التطبيقي الشامل 2023 الدورة الشتوية

ونشرت الوزارة آنذاك رابط أماكن عقد الامتحان التطبيقي الشامل الدورة الشتوية 2023، بالإضافة لـكشف أسماء الطلبة وأماكن وتوقيت عقد الامتحان لكل طالب في جميع التخصصات.

ولمعرفة نتائج الامتحان التطبيقي الشامل في دورته الشتوية 2023 متابعين الكرام يمكن الدخول إلى الرابط التالي هنـــــــا



