"ريال مدريد" يعلن تحركه قضائيا ضد برشلونة لهذا السبب..!

أصدر نادي ريال مدريد، اليوم الأحد12/3/2023م، بيانا بشأن اتهام الادعاء الاسباني برشلونة بقضية الفساد وتقديم دفعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الليجا.

وقال ريال مدريد، في بيانه: "علم مجلس إدارة نادي ريال مدريد، في اجتماعه المنعقد اليوم، بالاتهامات الخطيرة التي وجهها المدعي العام ضد نادي برشلونة، واثنين من رؤسائه، وهما جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، بالإضافة إلى المديرين السابقين (ألبرت سولير وأوسكار جراو)".

وأضاف: "تتعلق الاتهامات بجرائم محتملة، من بينها ما فساد في المجال الرياضي، بسبب العلاقات التي أقامها برشلونة مع نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا"

واختتم: "ريال مدريد يعرب عن قلقه العميق من خطورة الوقائع ويكرر ثقته الكاملة في عمل القضاء، ووافق مجلس الإدارة على مشاركة النادي في الشكوى المقدمة من المدعي العام بمجرد فتح القاضي الباب أمام الأطراف المتضررة، دفاعا عن المصالح المشروعة للنادي".

يذكر أن يوم الجمعة الماضية، أدان مكتب المدعي العام في إسبانيا، نادي برشلونة في قضية الفساد وتقديم دفعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الليجا.