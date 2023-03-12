بالصور الوزير البكري: 5 شاحنات من "حقائب النوم" لمتضرري الزلزال في تركيا

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، إن وزارة الأوقاف قد باشرت، ظهر اليوم الأحد12/3/2023، بنقل "حقائب النوم" من فلسطين إلى تركيا بتنسيق مع السفارة التركية في فلسطين.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قد أطلقت حملة أغيثوهم لإغاثة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا في 9/2/2023، في مساجد فلسطين، وجمعت خلال الفترة التي حددت لها 8 مليون شيكل، وإثر لقاء البكري مع سفير تركيا في فلسطين أحمد ديمير تم ترتيب صناعة ونقل "حقائب نوم".

وقد وقّعت الوزارة اتفاقية لتوريد 20 ألف حقيبة نوم لصالح منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا من مصنع شركة سوبر تكس الصناعية التجارية الذي قام الشيخ البكري بزيارته لتفقد مراحل الإنتاج وجودة المنتج، حقائب النوم العازلة للماء.

وهو الأمر الذي أشرفت عليه بشكل مباشر مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطيني طيلة عملية الإنتاج وحتى استلامها اليوم لترتيب نقلها إلى تركيا.

وأكد البكري أن وزارة الأوقاف جمعت المساعدات من جميع المساجد في فلسطين، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني قد أبدى دعمًا كبيرًا لحملة المساعدات، موضحاً أن مبدأ الشعب الفلسطيني هو دعم أخوتنا المسلمين وعدم تركهم وشأنهم.

وأضاف أنهم لم ينسوا المساهمات التي قدمتها تركيا من أجل الحقوق الفلسطينية وقضيتها على مدى القرن الماضي، و"نحن، كدولة فلسطينية، بالمقابل، نقف إلى جانب تركيا في هذه الأوقات الصعبة".















