بالصور وزير الخارجية المصري يلتقي فدوى البرغوثي زوجة الأسير القيادي مروان البرغوثي 

استقبل السيد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد ١٢ مارس الجاري، السيدة فدوى البرغوثي زوجة الأسير والقيادي الفلسطيني بحركة فتح مروان البرغوثي، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى إبراز الوزير شكري خلال اللقاء لجهود مصر الحثيثة الرامية إلى تحقيق التهدئة في الأراضي المحتلة وإعادة تحريك عملية السلام، بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد على دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وكشف السفير أبو زيد في تصريحاته أن السيدة فدوى البرغوثي أعربت من جانبها عن تقديرها الكبير للجهود المصرية الحثيثة الداعمة للقضية الفلسطينية على شتى الأصعدة، والتضامن المصري مع قضية الأسرى الفلسطينيين، مستعرضةً المستجدات على الساحة الفلسطينية وتطورات الأوضاع الأراضي المحتلة.







