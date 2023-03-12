الاحتلال يمنع شقيقة الأسير نائل البرغوثي من زيارته

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 12/3/2023، حنان البرغوثي شقيقة الأسير نائل البرغوثي من زيارته في سجن "نفحة"، بعد احتجازها لمدة ساعتين ونصف على حاجز "نعلين".

وبين نادي الأسير أنّ قرار المنع جاء بذريعة الاحتلال الدائمة وهي الذريعة الأمنية، فالعائلة حُرمت على مدار سنوات من الزيارة، واليوم تُجدد سياستها الانتقامية بحقها.

وأضاف نادي الأسير أنّه بعد وفاة والديّ وشقيق الأسير نائل، لم يتبقى إلا شقيقته حنان وزوجته المحررة أمان نافع اللتان يتاح لهما الزيارة، علماً أنّ شقيقته حنان حُرمت من زيارته في الفترة الأولى من اعتقاله، لمدة 6 سنوات بشكلٍ متواصل، ومنذ اعتقاله الأخير في عام 2014، تمكنت على مدار هذه السنوات، من زيارته 8 مرات فقط.

ولفت النادي إلى إنّه، وإلى جانب شقيقة الأسير نائل البرغوثي، مُنعت شقيقة الأسير عبد الرحمن الريماوي من زيارته، والموقوف منذ عام ويقبع اليوم في سجن "ريمون".