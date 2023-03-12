الخبير الهولندي يتوقع موعد جديد لزلزال مدمر

عاد خبير الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس مجدداً لتوقعاته ، حيث أكد في تغريدة على موقع "تويتر" عن نشاط زلزالي كبير خلال الأيام القادمة محدداً موعده .

وقال هوغربيتس إننا على موعد بما أسماه "تقارب الهندسة الكوكبية" في الفترة من 15 إلى 17 مارس، ما يعني أننا سنشهد حدوث نشاط زلزالي كبير تقريبا بين 16 و 19 مارس.

الخبير الهولندي توقع مطلع الشهر الجاري حدوث زلزال كبير وقوي يوم 7 مارس، إلا أنه لم يتم تسجيل أي زلزال في هذا اليوم.

واشتهر هوغربيتس بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا المدمر في 6 فبراير الماضي، حيث كان قد نشر تحذيرا بوقوع الهزة الأرضية قبل 3 أيام من وقوعها.