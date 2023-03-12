أفضل 5 تطبيقات على جوالك لشهر رمضان المبارك 2023- مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2023، يبحث المسلمون عن تطبيقات للجوال تتعلق بشهر رمضان المبارك 2023، حيث يترقب العالم الإسلامي بدء شهر رمضان الفضيل 2023، والذي من المتوقع فلكيًا أن يكون يوم الخميس المقبل 23 من شهر مارس الحال، حيث يسعى الكثير من المسلمين حول العالم لاستغلال هاذا الشهر في العبادات والطقوس الروحانية، ومع التطور التكنولوجي في السنوات الأخيرة، انتشرت العديد من التطبيقات التي تساعد الصائم في استغلال الشهر الفضيل لذا نسعى في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية لعرض أهم وأفضل 5 تطبيقات على جوالك لشهر رمضان المبارك 2023.

أفضل 5 تطبيقات على جوالك لشهر رمضان المبارك 2023

تطبيق حقيبة الصائم في رمضان

من التطبيقات الشهيرة في شهر رمضان، والتطبيق شامل ويضم كل ما يحتاجه الصائم في الشهر الفضيل، ويضم محتوى منوع ما بين الصحي والديني.

مميزات تطبيق حقيبة الصائم في رمضان

نصائح وفتاوي للصائم

مواضيع ونصائح صحية للصائم

مواضيع تشمل التغذية والعادات الصحية

مواضيع عن العشر الآواخر في رمضان

معلومات عن ليلة القدر

قسم خاص بفتاوي النساء

يفيد هذا التطبيق بعد رمضان حيث يقدم نصائح وآداب العيد

مميزات تطبيق رمضان 2023

يعتبر هذا التطبيق من أفضل التطبيقات الخاصة بالشهر الفضيل، حيث يقدم للصائم العديد من المميزات المفيدة التي تساعده خلال الشهر الفضيل.

بضم التطبيق مصحف الكتروني

قراءة مستمرة للقرآن الكريم

أوقات الصلاة

عرض إمساكية رمضان

حجم التطليق صغير ومناسبة لكافة الأجهزة

لا يوجد به إعلانات

واجهة بسيطة

سهولة الاستخدام

تطبيق أذان برو

يساعد تطبيق Athan Pro المسلم على الصلاة في وقتها، ويعتبر مفيد جدًا في الاماكن التي لا يسمع فيها الآذان بشكل واضح، وهو من التطبيقات المهمة حتى خارج الشهرالفضيل.

مميزات تطبيق أذان برو:

سماع الآذان حتى لو كان الهاتف مغلقًا

إعلامك بمواقيت الصلاة بحسب الموقع الجغرافي المتواجد

أفضل أصوات المؤذنين حول العالم

معرفة تجاه القبلة بحسب موقعك الجغرافي

تواريخ الأعياد والمناسبات الدينية

تقويم خاص بشهر رمضان

تقويم للتسبيح

عرض أسماء الله الحسنة بالصوت والكلمات

تطبيق Thakerni

يعد هذا التطبيق واحد من أفضل التطبيقات التي تخدم الصائم في الشهر الفضيل، وحصل هذا التقييم على تقييم عالي في نظام الاندرويد.

مميزات تطبيق Thakerni:

الكثير من الأذكار

أدعية صوتية

يساعد مستخدميه على قراءة الأذكار بشكل يومي

لا يحتاج للاتصال بالإنترنت عند التشغيل

يضم كافة الأدعية التي يحتاجها المسلم في يومه

يعرض وقت وعدد مرات إتمام قراءة القران

تطبيق Muslim Pro

تطبيقات رمضانية

من أشهر التطبيقات الإسلامية، الذي يقدم عدد من الإضافات والمميزات، ويحظى بتقييم عالي وشعبية كبيرة.

مميزات تطبيق Muslim Pro

تقويم هجري

مواعيد الآذان

امساكية رمضان

مواقع مطاعم حلال في الدول الأجنبية

يعرض اوقات الإمساك والفطور

تجاه القبلة بدقة