موعد مباراة الإياب بين ريال مدريد وليفربول بدوري أبطال أوروبا، يحل نادي ليفربول الإنجليزي ضيفا ثقيلاً نظيره ريال مدريد الإسباني في مباراة الإياب من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو بيرنابيو وذلك الساعة العاشرة بتوقيت القدس والقاهرة، الحادية عشر بتوقيت الرياض، الثانية عشر بتوقيت الامارات من مساء يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023، إذ سيحاول لاعبو ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب العودة بنتيجة إيجابية وبفارق 3 أهداف من البيرنابيو بعد أن هُزم على يد الملكي بخماسية مقابل هدفين على ملعب "آنفيلد" يوم 21 فبراير 2023 الماضي.

معلق مباراة ريال مدريد وليفربول في إياب دوري ابطال أوروبا، ليفربول سيحاول العودة من قلب معقل ريال مدريد والتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا 2022-2023، على الرغم من صعوبة الأمر، وقوة ريال مدريد في المسابقة الأوروبية، بينما سيحرص أبناء المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على التأهل على حساب ليفربول على أرضهم وبين جماهيرهم، لذلك من المتوقع أن يشاهد عشاق كرة القدم موقعة كروية من الطراز الرفيع بين الكبيرين، إذ أسندت مهمة التعليق على موقعة ريال مدريد وليفربول للمعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

توقيت مباراة الاياب ريال مدريد وليفربول في دوري الابطال، من المقرر أن تنطلق مباراة القمة بين الملكي والليفر الساعة العاشرة بتوقيت القدس والقاهرة، ومن المقرر أن تذاع المباراة على" beIN Sports 1 HD Premium" ; "beIN 4K HDR"، بينما يعلق على المباراة المعلق الشهير عصام الشوالي، فهو محبوب الجماهير في مثل هذه المباريات القوية، لذا فإن أنظار عشاق كرة القدم ستكون موجهة نحو شاشات العرض والمستطيل الأخضر في العاصمة مدريد.

