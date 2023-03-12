موعد تحري هلال شهر رمضان 2023 في البلدان العربية- مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2023، يبحث الكثيرون عن موعد تحري هلال شهر رمضان 2023 في البلدان العربية، للاستعداد لشهر رمضان المبارك للعام الجديد 1444، ليحسن المسلمون استقباله كما اعتادوا كل عام، فتحري هلال شهر رمضان من المواضيع المهمة التي يجري البحث عنها بشكل يومي، باعتباره مفتاح صوم الشهر المعظم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرُؤيتِهِ، وأفطِروا لرؤيتِهِ، وانسُكوا لها، فإن غُمَّ عليكُم، فأكمِلوا ثلاثينَ، فإن شَهِد شاهدانِ؛ فصوموا وأفطِروا".

موعد تحري هلال شهر رمضان 2023 في البلدان العربية

وأعلنت دار الإفتاء أنها تستطلع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444، يوم الثلاثاء 29 من شعبان لعام 1444 هجريًا، الموافق 22 مارس الجاري.

وقال مركز الفلك الدولي إن الدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 21 مارس، ستكون رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، موضحا أنه ستكمل هذه الدول عدة شهر شعبان 30 يوما، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان فيها.

فيما سينتهي أيام شهر رمضان 1444 يوم الخميس 20 أبريل 2023، وهو اليوم الذي سيكون أطول أيام الصيام في شهر رمضان 2023 وستقترب مدة الصيام فيه من 15 ساعة.

ووفقا للحسابات الفلكية، فإن الجمعة 21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 وأول أيام شهر شوال 1444.

موعد تحري هلال شهر رمضان 2023

يكثر بحث ملايين المسلمين حول العالم عن موعد رؤية هلال رمضان 2023 عبر موقع غوغل العالمي، لمعرفة توقيت حلول أول أيام الشهر الفضيل فلكيا والاستعداد لاستقباله.

وتحري هلال رمضان من الأمور التي تشغل بال المسلمين دائماً، باعتباره مفتاح صوم الشهر المعظم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرُؤيتِهِ، وأفطِروا لرؤيتِهِ، وانسُكوا لها، فإن غُمَّ عليكُم، فأكمِلوا ثلاثينَ، فإن شَهِد شاهدانِ؛ فصوموا وأفطِروا".

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وبشكل عام، تختلف طرق رؤية هلال رمضان من دولة إلى أخرى، إذ تعتمد بعض الهيئات الدينية على الرؤية بالعين المجردة أو التلسكوب، بينما تستند بلدان إسلامية أخرى إلى الحساب الفلكي، وهناك من يجمع بين الرؤية والحساب الفلكي.

ورمضان شهر معظم في الدين الإسلامي، ليس لكونه أحد أركان الإسلام فقط لكن لأنه شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، فيه تفتح أبواب الجنان، وتضاعف الحسنات، وتجاب الدعوات، وترفع الدرجات، وتغفر السيئات.

ومن أبرز المعالم التي تميز شهر الصيام بين المسلمين القيام وتلاوة القرآن والتصدق والزكاة، وفيه ليلة وصفها الله عز وجل في كتابه الكريم بـ"خير من ألف شهر"، وهي ليلة القدر التي يسعى المسلمون جميعا لإدراكها واغتنام ثوابها.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023

يقترب موعد استطلاع هلال رمضان 2023، إذ يفصلنا أقل من 30 يوما على تحري هلال الشهر المعظم ويكون ذلك بعد مغيب شمس يوم 29 من شهر شعبان.

ووفقا للحسابات الفلكية المعتمدة، يحل يوم 29 شعبان 1444 هجريا يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس/آذار 2023، حيث يستطلع المسلمون هلال شهر رمضان بعد مغيب شمس ذلك اليوم.

وذكر موقع "طقس العرب" أنه وفقاً للبحوث الفلكية يغرب القمر قبل الشمس في يوم 29 شعبان بكل دول المنطقة، بما فيها السعودية والإمارات ومصر، ما يجعل رؤيته شبه مستحيلة.

ويتوقع أن يولد هلال شهر رمضان 2023 بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية، وعليه تعلن غالبية الدول الأربعاء 22 مارس/آذار المتمم لشعبان، والخميس 23 مارس/آذار أول أيام شهر رمضان المبارك.