الجهاد الإسلامي تنعي شهداء نابلس ونؤكد أن انتفاضة الاشتباك لن تخمد

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا اليوم السبت 12/3/2023، ثلة من الشهداء الأبطال الذين ارتقوا برصاص جنود الاحتلال إثر جريمة إعدام جبانة قرب مفرق صرة جنوب غرب نابلس، وهم:

▪الشهيد البطل: جهاد محمد الشامي (٢٤ عاماً)

▪ الشهيد البطل: عدي عثمان الشامي (٢٢ عاماً)

▪ الشهيد البطل: محمد رائد دبيك (١٨ عاماً)

وأكدت الحركة أن دماء الشهداء ستزيد من جذوة المواجهة، وإن شعبنا عازم على مواصلة طريقه رغم عظم التضحيات، ومقاومتنا حاضرة للرد بما يناسب حجم الجريمة.

وعزت عوائل الشهداء في نابلس جبل النار ومعقل الثوار، ونجدد عهدنا مع الشهداء والوفاء لنهجهم الجهادي، ونشيد بمقاومينا الشجعان في كل الساحات الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن شعبنا في وجه العدوان المتواصل بحق أرضنا ومقدساتنا.

ويشار ان ثلاثة مقاومين فلسطينيين، استشهدوا إثر اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأحد 13 مارس 2023، غرب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة عن اسماء الشهداء الذين ارتقوا وهم : الشهيد محمد جهاد الشامي والشهيد عدي عثمان الشامي والشهيد محمد رائد الدبيك الحرية لرفيقهم الرابع الأسير إبراهيم العورتاني.

وزعم الإعلام العبري، أن قوات الاحتلال اغتالت 3 مقاومين فلسطينيين على مفرق صرة غرب نابلس مشال الضفة المحتلة.

وقال المراسل العسكري لـ إذاعة جيش الاحتلال "دورون كدوش": في كمين محكم.. "قتل" الجيش الإسرائيلي فجر اليوم ثلاثة مقاومين بينما اعتقال رابع.

وادعى المراسل العسكري، أن الشهداء الثلاثة، نفذوا عملية إطلاق نار تجاه قوة عسكرية عند مفرق جيت غرب نابلس.