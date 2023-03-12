وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري سعر الذهب في سوريا اليوم الاحد 12-3-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، في هذه المقالة التي جاءت على النحو التالي :

سعر الذهب في سوريا اليوم الاحد 21-3-2023

سعر غرام الذهب عيار 21 في الحسكة اليوم ، شراء : 398,000 ، مبيع: 401,000 ليرة .

سعر غرام الذهب عيار 21 في ادلب اليوم ، شراء: 399,000 ، مبيع: 401,000 ليرة .

سعر غرام الذهب عيار 21 في حلب اليوم ، شراء: 398,000 ، مبيع: 402,000 ليرة .

سعر غرام الذهب عيار 21 في دمشق اليوم ، شراء: 398,000 ، مبيع: 402,000 ليرة .

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 421,714 وشراء 420,571 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 386,571 وشراء 385,524 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 369,000 وشراء 368,000 ليرة .

عيار 18 وصل عند مستوى بيع 316,286 وشراء 315,429 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 246,000 وشراء 245,333 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 210,857 وشراء 210,286 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 13,115,314 وشراء 13,079,771 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 2,952,000 وشراء 2,944,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 421,714,286 وشراء 420,571,429 ليرة .

وتختلف أسعار الذهب من محال لأخر باختلاف بسيط جدًا .