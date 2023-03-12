تجدد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:41 ص
12 مارس 2023
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تجدد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك

 

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