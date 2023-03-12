لجان المقاومة تنعى شهداء نابلس وتؤكد أن دماءهم ستكون وقوداً للانتفاضة

نعت لجان المقاومة في فلسطين، صباح اليوم الأحد 12 مارس 2023، شهداء فلسطين الذين ارتقوا في جريمة إعدام جديدة في محيط حاجز صرة غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم، مؤكدة أن هذه الجريمة لن تكسر إرادة المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني.

وشددت لجان المقاومة في تصريح صحفي على أن دماء الشهداء الطاهرة ستبقى شاهدة على إجرام العدو وفاشيته وستكون وقودا للانتفاضة والثورة في وجه العدو الصهيوني حتى زواله.

وقالت: "إن شعبنا بمقاوميه وشبابه الثائر الحر قادر على تجاوز كل المحن والضربات والتصدي لإجرام العدو الصهيوني وتدفيعه ثمن جرائمه وإرهابه المتصاعد بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا"، داعية الى تصعيد المقاومة ومواصلة الاشتباك مع العدو ومستوطنيه في كافة ساحات المواجهة على امتداد أرضنا المباركة.

واستشهد ثلاثة مقاومين فلسطينيين، إثر اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأحد 13 مارس 2023، غرب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.