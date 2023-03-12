الفصائل تندد بجريمة الاغتيال بنابلس وتؤكد استمرار المقاومة والجهاد

نددت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية اليوم الأحد 12/3/2023، بجريمة الاحتلال الصهيونية الجديدة باغتيال ثلاثة مقاومين في نابلس بالضفة المحتلة.

واستشهد ثلاثة مقاومين فلسطينيين، إثر اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، غرب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، أن عمليات القتل المتواصلة في الضفة الغربية لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة طريق الجهاد والمقاومة والنضال.

ونعت بكل فخر واعتزاز شهداء نابلس البطولة الذين ارتقوا صباح اليوم بعد اشتباك مسلح قرب حاجز صرة غرب نابلس.

وحملت حركة المقاومة، الاحتلال كامل المسؤولية على جرائمه اليومية ودماء أبناء شعبنا لن تذهب هدراً، مشددةً على أن المقاومة الفلسطينية ما وجدت الا لتحمي شعبنا وتصد العدوان وتلجمه عن كل جرائمه ولن تخذل شعبها وستكون وفية لكل دماء الشهداء.

بدورها، اعتبرت حركة المجاهدين الفلسطينية، أن الدماء الزكية التي تسيل في نابلس والضفة تثبت أن السبيل الذي تُبذل فيه الأرواح والتضحيات هو سبيل المواجهة والتحدي، وهو الذي يعبر عن نبض الشعب الفلسطيني بأكمله.

ونعت بمزيد من الفخر والاعتزاز نزف إلى علياء المجد الشهداء الأبرار الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال على حاجز صرة في نابلس صباح اليوم.

ودعت حركة المجاهدين، المقاومين الأبطال في الخلايا والكتائب العسكرية في الضفة للسير على درب رفاقهم الشهداء واستمرار طريق الاشتباك مع المحتل حمايةً لأبناء شعبنا وثأراً لدماء مقاوميه.

من ناحيتها، أكدت حركة الأحرار، أن شلال الدم النازف في الضفة على يد المجرمين الصهاينة يؤكد دعم حكومة الإرهاب لهذه السياسة الممنهجة ضد شعبنا، ويثبت أن المقاومة وحدها الكفيلة بلجم هذا العدوان.

ونعت شهداء نابلس التي تتصدر واجهة البطولة الممتدة في كافة مدن وبلدات ومخيمات الضفة، مؤكدة أن دماء الشهداء هي أمانة في أعناق شعبنا ومقاوميه الذين ندعوهم لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال في كافة ساحات الاشتباك في الضفة.