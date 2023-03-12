قائد شرطة الاحتلال يهاجم بن غفير ويرفض دعوات الاستقالة

كشفت مصادر عبرية، اليوم الأحد 12/3/2023، عن رفض قائد شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" يعقوب شبتاي، دعوات الاستقالة، مهاجما ما يسمى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقال شبتاي في تصريحات، إنه سيبقى في منصبه، ولن يخضع للضغوطات التي تدفعه نحو الاستقالة.

وأضاف:"منتقداً سياسات بن غفير، "لا نريد أن نرى الدماء في الشوارع، وأن نرى متظاهرا ينزف، أو امرأة مقيدة اليدين".

وحول قرار بن غفير بإقالة قائد شرطة تل أبيب عامي أشاد، قال شبتاي، "أشاد قائد محترم وخبير، وتم إقرار جولة التعيينات الأخيرة منذ مدة طويلة، لكن سيتم تنفيذها بعد رمضان، لقد أخطأنا في وقت الإعلان، لذلك أنا أقبل قرار المستشارة القانونية بتجميد قرار بن غفير والذي ينص على إقالة عامي أشاد".

بدوره، رفض بن غفير تصريحات شبتاي، وقالت القناة 12 العبرية، إنه لم يتراجع عن قرار إقالته لقائد شرطة تل أبيب، وسيقوم بذلك بمجرد موافقة المستشارة القانونية.

ومساء الخميس، أقال بن غفير، قائد شرطة منطقة تل أبيب من منصبه، بعد ما سماه الفشل في التعامل مع تظاهرات نظمت في وقت سابق بالمدينة.

وتعقيبا على أنباء إقالة قائد شرطة تل أبيب، قال زعيم المعارضة يائير لابيد، في تغريدة، إنه "لم يكن هناك مثل هذا العار".

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، في تغريدة، "كفى، لم أعد أرى شعبنا ممزقا أمام عيني، ما يحدث هنا كارثة". مضيفا، "أنا لا أستسلم، سأدفع أي ثمن لإيجاد حل وبشرط أن يحدث ذلك الآن لأنه ليس لدينا وقت".