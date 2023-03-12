لا دوام في مدارس الضفة بعد...وحراك المعلمين مستمر بإضراب مفتوح اليوم

يواصل حراك المعلمين في الضفة المحتلة اليوم السبت 12/3/2023 ، إضرابهم المفتوح والاعتصامات، في خطوة يعلن فيها المعلمين رفضهم للاتفاق الذي أعلنت عنه الحكومة لإنهاء الإضراب .

حراك المعلمين أعلن الليلة الماضية عن استمرار الإضراب المفتوح والاعتصامات التي أعلن عنها في وقت سابق، في المدارس الحكومية بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد الحراك ، عدم وجود ممثلين له في الميدان، قائلا "من جلس أو سيجلس من المعلمين مع أي مسؤول لا يمثل سوى نفسه، ووجهات نظره، حتى وإن حمل مطالب الحراك".

ونوه إلى أن ما يتم الإعلان عنه عبر صفحات المدارس والمديريات، أو من خلال مكبرات الصوت في المساجد "يمثل رؤية الاتحاد والحكومة ولا يعبر عن توجهات المعلمين المضربين".

وكان المتحدث باسم حكومة السلطة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أعلن اليوم السبت،عن أبرز بنود الاتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومة واتحاد المعلمين (تابع لمنظمة التحرير).

وقال ملحم عبر حسابه على منصة "فيسبوك": "إن أهم ما اتفق عليه هو توطئة لاستئناف الدراسة، وتعويض أبنائنا الطلبة، بدءاً من صباح اليوم الأحد".

وكان حراك المعلمين قدر رفض مساء الخميس خطاب رئيس الحكومة محمد اشتية، حول الأزمة، قائلاً: لم يأتِ بأي إضافة نوعية لما عُرض سابقاً، ولم يحتو على نقاط من شأنها تغيير الموقف الحالي للحراك، مؤكداً استمراره بالفعاليات الاحتجاجية.

ودخل إضراب المعلمين شهره الثاني، بدعوة من "حراك المعلمين الموحد" في الخامس من شباط/ فبراير الماضي.