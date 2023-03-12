أسير من طولكرم يدخل عامه الـ 21 في سجون الاحتلال

أنهى الأسير المجاهد أحمد مصطفى ياسين فني (49 عامًا) من بلدة صيدا بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، العشرين عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه الحادي والعشرين على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ بأن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 12/03/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن الفعلي ثلاث مؤبدات بالإضافة إلى (20) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في صفوف حركة الجهاد الإسلامي والتخطيط لعملية استشهادية أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد فني ولد بتاريخ 04/02/1974م وهو أعزب ويقبع حاليًا في سجن رامون الصحراوي.