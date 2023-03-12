إصابة 3 جنود سوريين بقصف "إسرائيلي" استهدف ريف حماة وطرطوس

أصيب 3 جنود من الجيش السوري، إثر قصف جديد شنته طائرات الاحتلال الحربية، صباح اليوم الأحد 12 مارس 2023، استهدف عدة أماكن في ريفي طرطوس وحماة.

وقالت وزارة الدفاع السورية في تصريح صحفي: "حوالي الساعة 15 : 7 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل متكرر استهداف مواقع سورية، تسفر عن ارتقائ مواطنين وإصابة آخرين إضافة إلى الأضرار المادية.