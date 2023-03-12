يعتقل رابع

محدث بالفيديو والصور الاحتلال يغتال 3 مقاومين فلسطينيين في نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:40 ص
12 مارس 2023
الاحتلال يغتال 3 مقاومين فلسطينيين في نابلس
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استشهد ثلاثة مقاومين فلسطينيين، إثر اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأحد 13 مارس 2023، غرب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وزعم الاعلام العبري، أن قوات الاحتلال اغتالت 3 مقاومين فلسطينيين على مفرق "جيت" غرب نابلس مشال الضفة المحتلة.

وقال المراسل العسكري لـ إذاعة جيش  الاحتلال "دورون كدوش": في كمين محكم.. "قتل" الجيش الإسرائيلي فجر اليوم ثلاثة مقاومين بينما اعتقال رابع.

وادعى المراسل العسكري، أن الشهداء الثلاثة، نفذوا عملية إطلاق نار تجاه قوة عسكرية عند مفرق جيت غرب نابلس.

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