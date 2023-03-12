سعر الدولار اليوم في لبنان الأحد 12 مارس 2023

شهد سعر الدولار اليوم في لبنان خلال مستهل تداولات الأحد 12 مارس/ آذار 2023 حالة من عدم الاستقرار، لدى السوق الموازية (السوداء)، إذ زادت العملة اللبنانية على نحو طفيف بينما يتزايد شح الورقة الخضراء.

ومؤخراً ناقشت المفوضية الأوروبية مع حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الخطوات المطلوبة لإطلاق اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأبرم لبنان اتفاق إطار مع صندوق النقد في السنة الماضية لكن العديد من الاتفاقات لا تزال تنتظر الإقرار النهائي في مجلس النواب.

وتقول المفوضية إنها تنظر في كيفية استخدام أدواتها وخبرتها لمساعدة القطاع الخاص في لبنان بشكل مباشر، داعية إلى تسريع إعادة هيكلة القطاع المصرفي حتى يتسنى لاقتصاد لبنان التنفس والنمو.

ويرتبط الاتحاد الأوروبي بعلاقات وثيقة مع لبنان في إطار اتفاقية شراكة بينهما دخلت حيز التنفيذ في إبريل/ نيسان 2006، وترتكز على القيم والمصالح المشتركة وتتضمن حواراً سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً منتظماً واتصالات واسعة.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم ما بين 79700 و80,000 ليرة لبنانية لكل دولار واحد، مقابل 79800 و80200 ليرة لبنانية للدولار الواحد في ختام تداولات أمس، بحسب منصة "lirarate" لرصد سعر صرف الدولار في لبنان بالسوق السوداء.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

ارتفع سعر الدولار عبر منصة صيرفة إلى 70 ألف ليرة.

سعر الدولار الرسمي

في فبراير/شباط 2023، عدلت لبنان سعر الصرف ليتوافق مع الدولار الجمركي، ليكون السعر الرسمي للحكومة 15 ألف ليرة مقابل الدولار.