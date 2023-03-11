وزير الأوقاف يتوقع زيادة حصة حجاج فلسطين الأعوام القادمة

أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية، سماحة الشيخ حاتم البكري، مساء اليوم السبت 11/3/2023، أن هناك تغول من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المقدسات وخصوصاً على المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وقال البكري، خلال لقائه بعدد من الصحفيين والإعلاميين العاملين في مؤسسات محلية وعربية ودولية:"إن أعداء الوطن هما الانقسام والاحتلال الإسرائيلي، وهما وجهان لعملة واحدة، لذا رأينا نحن في وزارة الأوقاف ضرورة إحداث رأي مجتمعي بأنه قد آن الأوان أن ينتهي الانقسام، وأن ينظر إلى القضية الفلسطينية بطريقة مغايرة، وننظر إلى بعضنا البعض على اعتبار أن الجميع في هذا الوطن كلهم يحبون ويعشقون الوطن ويتمنون السلامة والصحة له."

وأضاف البكري:"فكرنا في وزارة الأوقاف أن نحضر إلى غزة ونمارس عملنا كوحدة واحدة في الضفة والقطاع، وتوجهت إلى غزة وإلتقيت مع الوزارة والمؤسسات والمحافظين والشخصيات والناس الذين يسيرون في الطرقات والحواري، كل الناس في قطاع غزة جميعاً ولم استمع لأحد منهم إلا ويتمنى أن يفيق في اليوم القادم ولا يرى هذا الانقسام موجوداً على أرض الواقع، هذه نظرة شمولية لكل أبنائنا واخواننا في القطاع، فلذا توجهنا وإلتقينا وتابعنا كلية الدعوة التي هي جزء من وزارة الأوقاف."

وتابع البكري: رأينا أن يكون هنالك خطاب لوزير الأوقاف في مسجد بغزة، ولكن أردناه المسجد الأكبر في مدينة غزة، ومن حيث البعد الجمعي والبعد التاريخي وأن هذا المسجد يعتبر قامة في التاريخ الإسلامي يجب أن يكون من خلاله ويستمع الناس إلى خطاب مغاير لكل الخطابات خطاب الوحدة الوطنية، خطاب انهاء الانقسام والتعامل فيما بيننا كأخوة، انطلاقاً من قول الله سبحانه وتعالي "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا"، وكانت هذه رسالة وزارة الأوقاف ووزير الأوقاف في هذا المنبر منبر المسجد العمري، وأنا أقول أن هذا ممكن أن يكون نقطة تحول للخطاب في المرحلة التي كنا بها لأن هذا الأمر لم يكن إلا بهذه الطريقة إلا هذه المرة.

وأردف: نحن أيضاً نقول هذا الوطن هو تقسيمات لا أكثر ولا أقل عندما نتكلم عن مصطلح محافظات شمالية ومحافظات جنوبية تقسيمات وطنية لوائية، كما كان العالم في سابق الأيام والزمان هذا تقسيم إداري، لا يعني أن التقسيم الإداري يصبح تقسيماً جغرافياً وسكانياً وقيمياً وعقائدياً بهذه الطريقة هذا مرفوض.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية: نحن أردنا أن نمارس الفكرة على الأرض ومارسناه على الأرض وأردنا أن نطرق وأن تتم عملية هذه المياه الراكدة أن تحرك بحذر كبير حتى يرى الجميع هذا الماء الراكد منذ سنوات قد تحرك بشكل واضح، ولا أظن أن أحداً له مصلحة في استمرار الانقسام إلا الاحتلال.

وشدد البكري على أنه أراد من خلال هذه الزيارة، فلسفة مشروع الزيارة هو أننا نريد أن نوصل رسالة للعالم أجمع بأن فلسطين واحدة موحدة وأن شعبنا موحد، والوطن بحاجة للكل الفلسطيني.

وفي رده على سؤال لـ"وفا" حول إمكانية زيادة أعداد حجاج فلسطين في الأعوام السابقة وبحثها مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية، أوضح البكري، أن الحصة الفلسطينية هي بناء على اتفاق سعودي مع الدول بأن نسبة الحج واحد إلى ألف.

وقال البكري: نحن في العام الحالي بدأنا وسنقوم بيننا وبين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بعقد لقاء لأخذ كتاب من الإحصاء حول عدد أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطيني، وهذا الرقم بمعنى أننا نتوقع أن يكون العدد أكثر من سبعة ملايين، بمعنى أن العدد في حصة فلسطين سيزيد تقريباً إلى ألف حاج عما كان في السابق، علاوة على مواصلة الحوار مع الإخوة في المملكة العربية السعودية، وكنا قبل شهر تقريباً في لقاء مع وزير الحج السعودي وتقدمنا بطلب لإعادة إحياء المكرمة من خادم الحرمين الشريفين تجاه الحجيج في فلسطين وبالفعل استجاب خادم الحرمين الشريفين وتم منح فلسطين في هذا العام ألف مكرم خمسمائة لقطاع غزة وخمسمائة للضفة الغربية خاصة بالشهداء والجرحى والأسرى.

واستمع البكري إلى أسئلة من قبل الصحفيين حول الحج، وأجاب عليها باسهاب، ودراسة عدد من المقترحات تتعلق بالحج، مشيراً إلى أن بعثة الحج ترافقها العديد من البعثات كالطبية والأمنية والإعلامية خدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وكانت أجريت تحت رعاية الرئيس محمود عباس من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قرعة الحج لعامي 2023 و2024 في قطاع غزة.

وجرت القرعة إلكترونيا بشكل علني في قاعة مركز رشاد الشوا الثقافي غرب مدينة غزة، لكل المحافظات الجنوبية، بحضور الوزير البكري، والمحافظين في قطاع غزة، ووزراء وأعضاء لجنة الحج وشخصيات دينية واعتبارية.