أسعار الدولار اليوم في سوريا الأحد 12 مارس 2023- سعر الدولار مقابل الليرة

حافظ سعر صرف الدولار في سوريا اليوم على مستواه خلال مستهل تداولات الأحد 12 مارس/ آذار 2023 لدى السوق الموازية (السوداء)، حيث خسرت الليرة السورية منذ عام 2011 قرابة 99.3% من قيمتها عندما كان الدولار يساوي 49 ليرة سورية، قبل أن يتخطى سعرة السبعة آلاف ليرة خلال الأسبوع الحالي.

وتزداد مخاوف الشعب السوري مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، حيث ترتفع الأسعار ويزداد غلاء أسعار الغذاء والطاقة، وتصبح الأوضاع المعيشية أصعب.

وخلال مارس/آذار الجاري، توقعت لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق أن تشهد أسعار الخضروات والفواكه نوعاً من الاستقرار خلال الشهر المبارك، وبرهنت ذلك بوفرة الأغذية بدءاً من المواد الأساسية وغيرها أيضًا (كالبطاطس والباذنجان والكوسة والطماطم)، كما لا يوجد احتكار لأي من هذه السلع نتيجة للطلب المرتفع عليها.

وحدد مصرف سوريا المركزي، الأربعاء الماضي، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بقيمة 7150 ليرة لكل دولار الواحد، وفق نشرة الحوالات والصرافة.

وتم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بقيمة 7531.10 ليرة لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة، حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان مصرف سوريا المركزي حدد عبر نشرة الحوالات والصرافة السابقة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بنحو 7100 ليرة للدولار الواحد، ومقابل اليورو بقيمة 7589.19 ليرة سورية لليورو الواحد.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء، عند مستوى 7400 ليرة للشراء، و7475 ليرة للبيع، دون أي تغير على سعر إغلاق أمس الجمعة، بحسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقًا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 740 ألف ليرة سورية (نحو ثلاثة أرباع مليون ليرة سورية).

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

حافظ سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء على مستواه عند 7821 ليرة للشراء، و7905 ليرة للبيع وهي أسعار أمس نفسها.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

سجل سعر صرف الليرة التركية اليوم الأحد 12/3/2023، في سوريا نحو 388 ليرة للشراء، و394 ليرة للبيع، دون أي تغير على سعر إغلاق تداولات أمس السبت.