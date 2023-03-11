زراعة غزة توضح طبيعة رسوم الفحص على الفواكه والخضار الواردة

أصدرت وزارة الزراعة في قطاع غزة اليوم السبت 11/3/2023، توضيحاً بشأن استيفاء رسوم مساهمة من التجار مقابل خدمات الفحص والتحليل المختبري على كافة المنتجات الزراعية الواردة لقطاع غزة.

وأشارت الوزارة إلى أنه ضمن سياسة تعزيز الرقابة والفحص المخبري على كافة المنتجات الزراعية الواردة لقطاع غزة سيتم فحص متبقيات المبيدات في الفاكهة والخضار الواردة، وذلك للتأكد من ضمان وصول الغذاء الآمن لأبناء شعبنا.

وقالت الوزارة أنه بموجب هذه التحاليل سيتم استيفاء رسوم مساهمة من التجار مقابل خدمات الفحص والتحليل المختبري للواردات، والتي تتجاوز كلفة التحليل الواحد منها عبر أجهزة الكروماتوجرافي مبلغ المائة دولار.

ونوهت الوزارة إلى أن تحصيل رسوم خدمات فحص الواردات الزراعية، ليست جديدة وتم اعتمادها وتطبيقها سابقا في العام 2017م.

وبينت الوزارة، أنها راعت أن تكون قيمة مساهمة التجار محدودة، وهي لا تتجاوز ٥٠ شيكل للطن، ( الألف كجم) من الواردات، وبالتالي لن تؤثر على أسعار الفاكهة الواردة لكنها بالمقابل تستوثق من الجودة والأمان لهذه الواردات.