بالفيديو ريال مدريد يقلب تأخره أمام إسبانيول في الدوري

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:27 م
11 مارس 2023
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

حقق ريال مدريد انتصارا ثمينا (3-1) على ضيفه إسبانيول، عصر اليوم السبت11/3/2023م، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 25 من الليجا، ليستعيد توازنه بعد التعادل السلبي مع ريال بيتيس في المباراة الماضية.

وسجل أهداف ريال مدريد: فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو وماركو أسينسيو، في الدقائق 23 و39 و(90+3)، بينما أحرز هدف إسبانيول الوحيد: خوسيلو في الدقيقة 8.

وبهذا الانتصار، يرفع الميرينجي رصيده إلى 56 نقطة في الوصافة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما تجمد إسبانيول عند 27 نقطة، في المركز الثالث عشر.

وفيما يلي مقطع فيديو لاهداف ريال مدريد وإسبانيول:

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات