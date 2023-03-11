بالفيديو ريال مدريد يقلب تأخره أمام إسبانيول في الدوري

حقق ريال مدريد انتصارا ثمينا (3-1) على ضيفه إسبانيول، عصر اليوم السبت11/3/2023م، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 25 من الليجا، ليستعيد توازنه بعد التعادل السلبي مع ريال بيتيس في المباراة الماضية.



وسجل أهداف ريال مدريد: فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو وماركو أسينسيو، في الدقائق 23 و39 و(90+3)، بينما أحرز هدف إسبانيول الوحيد: خوسيلو في الدقيقة 8.



وبهذا الانتصار، يرفع الميرينجي رصيده إلى 56 نقطة في الوصافة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما تجمد إسبانيول عند 27 نقطة، في المركز الثالث عشر.

وفيما يلي مقطع فيديو لاهداف ريال مدريد وإسبانيول: