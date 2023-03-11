هل وافقت اللجنة القطرية على إضافة 6 آلاف اسم جديد للمنحة القطرية100دولار؟

فندت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة عزيزة الكحلوت، مساء اليوم السبت11/3/2023م، الأخبار المتداولة بشأن إضافة أسماء جديدة للمنحة القطرية 100دولار.

وقالت الكحلوت في تصريحات إذاعية :" إن كل ما يتم تداوله بخصوص إضافة 6000 اسم جديد على كشوفات المنحة القطرية غير صحيح ولم يردنا أي قرار رسمي بهذا الخصوص".

وبينت أي شي جديد بشأن المنحة القطرية ستصرح به الوزارة للإعلام.

يشار إلى أن المنحة القطرية يتم صرفها لقرابة 100 ألف عائلة فلسطينية في قطاع غزة، منذ قرابة الـ4 سنوات، كمحاولة قطرية لمساعدة الأسر الفقيرة في القطاع خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2007 والذي دمر كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وأبرز الحياة الاقتصادية والمعيشية.