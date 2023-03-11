مقتل 400 جندي أوكراني بنيران الجيش الروسي خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت11/3/2023م، مقتل 400 جندي أوكراني على خمسة محاور قتال أساسية في أوكرانيا خلال 24ساعة الماضية.

وبينت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الخاص بالحرب الروسية على أوكرانيا، أن خسائر العدو بلغت حوالي 50 فردا على محور كوبيانسك، و90 فردا على محور كراسني ليمان، و140 جنديا على محور دونيتسك، و70 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، إضافة إلى 50 آخرين على محور خيرسون.

وفيما يلي أبرز ما جاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية: