مقتل 400 جندي أوكراني بنيران الجيش الروسي خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت11/3/2023م، مقتل 400 جندي أوكراني على خمسة محاور قتال أساسية في أوكرانيا خلال 24ساعة الماضية.
وبينت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الخاص بالحرب الروسية على أوكرانيا، أن خسائر العدو بلغت حوالي 50 فردا على محور كوبيانسك، و90 فردا على محور كراسني ليمان، و140 جنديا على محور دونيتسك، و70 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، إضافة إلى 50 آخرين على محور خيرسون.
وفيما يلي أبرز ما جاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية:
- إصابة 75 وحدة مدفعية للعدو في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 114 منطقة
- تدمير اثنين من الرادارات المضادة للبطارية أمريكية الصنع AN / TPQ-36 وAN / TPQ-50
- إسقاط أربع قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان"، وأربعة صواريخ HARM المضادة للرادار
- تدمير 11 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق متفرقة
- مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 400 طائرة، و218 مروحية، و384 3 طائرة بدون طيار، و411 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و264 8 دبابة مدرعة أخرى، و055 1 راجمة صواريخ، و4321 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و8857 مركبة عسكرية خاصة.