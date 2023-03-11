إعلان هام من "داخلية غزة" للمواطنين

أصدر مكتب المراقب العام في وزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء اليوم السبت11/3/2023م، اعلانا هاماً للمواطنين بشأن استقبال الشكاوى وكافة قضاياهم المتعلقة بعمل وزارة الداخلية والأمن الوطني، وأجهزتها، ومنتسبيها.

وفيما يلي نص الإعلان كاملاً كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":

⭕️ إعلان مهم للمواطنين الكرام في محافظة غزة/

🔹 اللواء ماهر بنات.. المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني، يستقبل شكاوى المواطنين وكافة قضاياهم المتعلقة بعمل وزارة الداخلية والأمن الوطني، وأجهزتها، ومنتسبيها.

🚩 المكان: مكتب المراقب العام بمحافظة غزة - مقابل البوابة الشمالية لمجمع الشفاء الطبي - عمارة عرفات - صيدلية الأهالي- الطابق الأول.

🕙 الزمان: يوم الإثنين، الموافق 13 مارس، من الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً.



