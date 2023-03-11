"صحة غزة" توضح موقفها من حالة "الطفل مراد الحوراني"

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت11/3/2023م، بياناً توضيحا بشأن حالة الطفل مراد عمار الحوراني.

وقالت الوزارة في بيانها الذي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" تتابع وزارة الصحة في قطاع غزة الحالة الصحية للطفل مراد عمار الحوراني والذي تعرض لحدث استثنائي خلال العملية الجراحية التي اجريت له في مجمع الشفاء الطبي مما ادى الى توقف مفاجئ للقلب الامر الذي استدعى دخوله للعناية المركزة و من ثم تحويل الطفل للعلاج بالخارج لإعطاء فرصة لعلاج الحالة وبعد عودته إلى قطاع غزة تم إدخال الطفل إلى مستشفى حمد للتأهيل بغزة.

وأضافت:" قد تم تشكيل لجنة تحقيق مهنية للوقوف على ملابسات اجراء العملية الجراحية و تحديد مسببات ما لحق به من مضاعفات".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بيان توضيحي صادر عن وزارة الصحة بغزة حول حالة الطفل مراد عمار الحوراني



تتابع وزارة الصحة في قطاع غزة الحالة الصحية للطفل مراد عمار الحوراني والذي تعرض لحدث استثنائي خلال العملية الجراحية التي اجريت له في مجمع الشفاء الطبي مما ادى الى توقف مفاجئ للقلب الامر الذي استدعى دخوله للعناية المركزة و من ثم تحويل الطفل للعلاج بالخارج لإعطاء فرصة لعلاج الحالة وبعد عوته إلى قطاع غزة تم إدخال الطفل إلى مستشفى حمد للتأهيل بغزة.

وقد تم تشكيل لجنة تحقيق مهنية للوقوف على ملابسات اجراء العملية الجراحية و تحديد مسببات ما لحق به من مضاعفات .

وإننا إذ نشاطر ذويه الألم فإننا نؤكد على وقوفنا أمام مسؤولياتنا القانونية والإدارية و الأدبية تجاه الحالة بما في ذلك تذليل كافة العقبات لاتمام رحلة التشافي داخل و خارج قطاع غزة .