عقب اتهام برشلونة بالفساد..ريال مدريد يعلن بدأ تحركاته بهذا الشأن

أعلن ريال مدريد، اليوم السبت11/3/2023م، عن تحرك رسمي عاجل، عقب توجيه تهمة الفساد إلى منافسه برشلونة.



واتهم مكتب المدعي العام البارسا بـ"الفساد وإساءة الأمانة وتزوير سجلات تجارية"، أمس الجمعة، على خلفية قضية الدفعات المالية المشبوهة المقدمة من النادي الكتالوني لخوسيه نيجريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام.



كما تم توجيه ذات الاتهامات إلى أوسكار جراو وألبرت سولر، وهما عنصران في فريق الرئيس السابق للبلوجرانا، جوسيب ماريا بارتوميو.



وعن ذلك، قال ريال مدريد في بيان رسمي: "نظرًا لخطورة الاتهامات التي وجهها مكتب المدعي العام، ضد نادي برشلونة واثنين من رؤسائه بشبهة فساد مبررة، وعلاقاتهم بالنائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا".



وتابع: "دعا الرئيس (فلورنتينو بيريز) مجلس الإدارة بشكل عاجل للاجتماع، غدًا الأحد، 12 مارس (آذار) 2023 الساعة 12:00 ظهرًا، من أجل اتخاذ قرار بشأن الإجراءات التي يراها النادي مناسبةً في هذا الشأن"