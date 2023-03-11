فلسطين تحصل على المركز الثاني من بطولة التنس العربية

حصلت دوله فلسطين، السبت، على المركز الثاني على فئتين الزوجي ممثله اللاعبين محمد اسماعيل واللاعب ابراهيم البلتاجي، والفردي اللاعب مضر النواتي.

وبحضور ممثل رئيس دوله العراق ووزير الشباب والرياضة العراقي والسفراء العرب وعلي راسهم سفير دوله فلسطين احمد ابراهيم عقل ورئيس نادي الصيد د حسنين معله ورئيس الرابطة العربية للتنس م. خالد السلطاني ورئيس اللجنة الرياضية عمار الجبوري ولفيف من الشخصيات العراقية والعربية وبحضور الفرق المشاركة اكثر من (14) دوله، اختتمت الدورة العربية الحاديه عشر لرواد التنس.

وتم توزيع الجوائز على المشاركين بعد انتهاء البطولة التي نظمت في نادي الصيد ببغداد.

وبلغ الوفد الفلسطيني عدده من الضفة وغزة (12)، من اجمالي عدد المشاركين البالغ عددهم (200) لاعب ولاعبه.

ووصل إلى الأدوار الأربعة: غاده راحيل، جمال محيسن، ساطي درويش ، وليد شاهين.

ونقل راية تنظيم البطولة الثانية عشر القادمة الي مصر، ممثلة بالكابتن هديل مخلص.

وفي نهاية الحفل قام رئيس الوفد الفلسطيني حسيب الراعي بتقديم الهدايا لرئيس النادي د حسنين معله ورئيس الرابطة العربية م خالد السلطاني.