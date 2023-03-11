راصد جوي لـ"مراسلنا": الشتاء لم ينته بعد ...منخفض جوي قوي يضرب فلسطين الثلاثاء

توقع الراصد الجوي عبد القادر صافي الحالة الجوية الفلسطينية بدءًا من اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع، وموعد تأثر البلاد بالمنخفض الجوي القادم.

وقال الراصد صافي في مقابلة خاصة بـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن الأراضي الفلسطينية ستشهد ارتفاعاً على درجات الحرارة وتكون الأجواء أقرب إلى الصيفية في ساعات النهار وباردة نسبياً في ساعات المساء والليل، وذلك بدءاً من اليوم السبت وحتى ساعات النهار من يوم الاثنين المقبل.

وأشار إلى أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في ساعات المساء من يوم الاثنين المقبل، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار فوق بعض المناطق تسبق دخول المنخفض الجوي المتوقع الثلاثاء.

وأشار صافي إلى إنه من يوم الثلاثاء وحتى الخميس تتأثر البلاد باضطراب جوي كبير، وتشهد عودة الأجواء الماطرة بشكل ملحوظ فوق معظم الأراضي الفلسطينية، يصاحبها انخفاض على درجات الحرارة، لافتاً إلى أن كميات الأمطار ستكون جيدة وغزيرة في معظم المناطق.

ووفق الراصد، فإن البلاد ستشهد منخفضاً جوياً جديداً بدءا من ساعات مساء يوم الجمعة، ويستمر تأثيره حتى يوم السبت المقبل، مشيراً إلى ان فلسطين مقبلة على فترة ماطرة بعد أن شهدت ارتفاعاً على درجات الحرارة استمرت ما يقارب من أسبوعين.