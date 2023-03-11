الزراعة توضح لـ "مراسلنا" سبب استقرار أسعار الخضروات وبشرى للمستهلكين في رمضان

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة المهندس أدهم البسيوني، اليوم السبت 11 مارس 2023، سبب عودة أسعار الخضروات الرئيسية إلى الاستقرار، بعدما شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الماضية تزامناُ مع موجة البرد التي ضربت البلاد، وباتت فوق قدرة المستهلك الشرائية.

وأرجع البسيوني في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سبب عودة إلى دفء الأجواء في الأراضي الفلسطينية، التي تعمل على ارتفاع نسبة ازهار وعقد النباتات وهو ما يؤدي إلى زيادة في انتاج الخضروات وانخفاض أسعارها في الأسواق.

وأشار إلى أن الأجواء الربيعية الدافئة تُساعد على النمو والإنتاج الجيد للخضروات، وهو ما يعني زيادة العرض على المنتجات في الأسواق، عكس الندرة التي شهدتها أسواق القطاع خلال فترة البرودة، والمنخفضات الجوية، وانخفاض درجات الحرارة.

وحول توقعاته عن أسعار الخضروات في شهر رمضان 2023، بيّن أن الأسعار ستبقى مستقرة خلال أيام الشهر الفضيل، ولن تشهد ارتفاعاً مثلما حصل قبل نحو شهر.

وقبل نحو شهر ارتفعت أسعار الخضروات الرئيسية بشكل كبير، إذ وصل سعر كيلو الفلفل الحار إلى 12 شيكلاً، وسعر كيلو الخيار 6 شواكل، وسعر كيلو الباذنجان إلى 5 شواكل، وسعر كيلو البصل 3 شواكل، قبل أن تنخفض بعد استقرار الأجواء وارتفاع درجات الحرارة.